Много слънчеви часове ни очакват днес, а следобед ще бъде и горещо.

Максималните температури остават близки до тези вчера - между 28 и 33 градуса. В София - около 29 градуса, в Пловдив - 32, а във Варна и Бургас - до 28 градуса.

Все пак няма да липсват и облаци, но въпреки това денят ще е подходящ за разходка и активности на открито. Вятърът е слаб до умерен от изток-югоизток.

Предимно слънчево остава и времето по морето. Максималните температури там са между 26 и 28 градуса. А морската вода е с приятните 25 градуса.

Слънчеви часове се очакват и в планините, където следобед на отделни места в Рила и Пирин ще превали. Вятърът е умерен от север-северозапад. Максималната температура на 1200 метра ще достигне 23 градуса, на 2000 метра - около 16.

Утре и до края на седмицата времето остава предимно слънчево. В четвъртък само над Западна, а в петък и над Централна България предстоят краткотрайни дъждове и гръмотевици. Съществена промяна на температурите обаче няма да има.

