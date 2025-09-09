Много слънчеви часове ни очакват днес, а следобед ще бъде и горещо.
Максималните температури остават близки до тези вчера - между 28 и 33 градуса. В София - около 29 градуса, в Пловдив - 32, а във Варна и Бургас - до 28 градуса.
Все пак няма да липсват и облаци, но въпреки това денят ще е подходящ за разходка и активности на открито. Вятърът е слаб до умерен от изток-югоизток.
Предимно слънчево остава и времето по морето. Максималните температури там са между 26 и 28 градуса. А морската вода е с приятните 25 градуса.
Слънчеви часове се очакват и в планините, където следобед на отделни места в Рила и Пирин ще превали. Вятърът е умерен от север-северозапад. Максималната температура на 1200 метра ще достигне 23 градуса, на 2000 метра - около 16.
Утре и до края на седмицата времето остава предимно слънчево. В четвъртък само над Западна, а в петък и над Централна България предстоят краткотрайни дъждове и гръмотевици. Съществена промяна на температурите обаче няма да има.
Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase
Последвайте btvnovinite.bg във VIBER
Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM
Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK
Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK