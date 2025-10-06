И днес има предупреждение за значителни валежи в по-голямата част от страната. Оранжев код е обявен в няколко области от Югозападна, Южна и Югоизточна България.

Очакваните количества са около 60 литра на квадратен метър. В районите с Жълт код - около 35 литра на квадратен метър.

Максималните температури ще бъдат между 10 и 20 градуса. В София очакваме около 10, 14 градуса в Пловдив и 18 във Варна. По нашето Черноморие - валежи от обед, които вечерта ще се усилят. През нощта срещу вторник се очаква те да бъдат интензивни и значителни по количество.

Снимка: bTV

Максимални температури там - между 18 и 21 градуса. Над планините също е облачно, с валежи от дъжд, а над 1700 метра - от сняг. Вятърът е умерен до силен. Максимални температури днес в планините - между 2 и 8 градуса.

Утре прогнозата е за още по-значителни валежи над Северна и Източна България. Вятърът ще е усили, а температурите остават без съществена промяна. Към четвъртък изгледите са дъждовете да намалеят и спрат, най-късно - в Североизточна България. Тогава предстои повишение на температурите.

В петък и събота - краткотрайни сутрешни мъгли, а към обед - слънчеви часове и по-високи температури.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK