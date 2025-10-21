Днес преди обед очакваме предимно слънчево време.

В сутрешните часове на места в низините и по поречията видимостта ще бъде намалена. Следобед от запад облачността ще започне да се увеличава и на места в Рило-Родопската област ще превали слабо.

Ще духа слаб до умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 15 и 20, за София – около 16.

В сряда и четвъртък предстоят много слънчеви часове само с временни увеличения на облачността, по-значителни над южните и планинските райони, където на отделни места ще превали слаб дъжд. Ще продължи да се затопля и минималните температури ще бъдат между 4 и 9 градуса, а максималните - между 17 и 22 градуса.

