Софийският маратон ще се състои днес. Това ще наложи временна реорганизация на движението на автомобили и градския транспорт.

Някой улици от центъра на столицата ще бъдат затворени за автомобили. Събитието започва в 9.30 ч. от площад „Батенберг” и ще продължи до 15.30 ч.

Ограниченията в движението започнаха от 7.00 ч. Очаква се да се включат около 5000 участници от 52 страни.

Ето на кои улици ще бъде въведено ограничение:

- бул. "Цар Освободител” между бул. „Васил Левски“ и пл. „Независимост”;

- бул. „Княгиня Мария Луиза” между бул. „Тодор Александров” и ул. „Козлодуй”;

- пл. „Лъвов мост“;

- ул. „Поп Богомил“ между ул. „Георг Вашингтон“ и бул. „Княгиня Мария Луиза“;

- ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ между ул. „Сердика“ и бул. „Княгиня Мария Луиза“;

- ул. „Цар Симеон“ между ул. „Георг Вашингтон“ и бул. „Княгиня Мария Луиза“;

- ул. „Екзарх Йосиф“ между ул. „Сердика“ и бул. „Княгиня Мария Луиза“;

- бул. „Княз Дондуков“ между пл. „Независимост“ и ул. „Бачо Киро“ и между бул. „Васил Левски“ и моста „Чавдар“;

- бул. „Витоша” между бул. „Тодор Александров” и бул. „Александър Стамболийски”;

- бул. „Тодор Александров” между бул. „Витоша” и бул. „Христо Ботев”;

- бул. „Александър Стамболийски” между бул. „Витоша” и бул. „Христо Ботев”;

- ул. „Позитано“ между ул. „Лавале“ и бул. „Витоша“

- ул. „Алабин” и ул. „Ген. Гурко“ между бул. „Витоша” и ул. „Г. С. Раковски”;

- ул. „Денкоглу“ между ул. „Ангел Кънчев“ и ул. „Граф Игнатиев“;

- ул. „Солунска“ и ул. „Дякон Игнатий“ между ул. „Ген. Гурко“;

- ул. „6-ти септември“ между ул. „Аксаков“ и бул. „Цар Освободител“;

- ул. „Цар Шишман“ между ул. „Аксаков“ и пл. „Народно събрание“;

- ул. „Иван Вазов“ между ул. „6-ти септември“ и ул. „Г. С. Раковски“;

- ул. „Г. С. Раковски” между ул. „Ген. Гурко” и бул. „Княз Дондуков”;

- ул. „Оборище” между ул. „Г. С. Раковски” и ул. „Кракра”;

- ул. „Московска” между бул. „Васил Левски” и ул. „11-ти август”;

- ул. „11-ти август” между ул. „Московска” и пл. „Св. Ал. Невски”;

- бул. „Янко Сакъзов“ между бул. „Васил Левски“ и ул. „Кракра“;

- ул. „Бяло море“ между бул. „Княз Дондуков“ и ул. „Чаталджа“;

- ул. „Злетово“ между бул. „Ген. Данаил Николаев“ и бул. „Княз Дондуков“;

- ул. „Поручик Пачев“ между ул. „Тракия“ и бул. „Княз Дондуков“;

- моста „Чавдар”;

- бул. „Владимир Вазов“ между ул. „Черковна” и бул. „Ботевградско шосе”;

- ул. „Черковна“ между ул. „Е. Симидчийска“ и бул. „Владимир Вазов“;

- ул. „Ильо войвода“ между бул. „Владимир Вазов“ и ул. „Скайлер“;

- ул. „Панайот Хитов“ между ул. „Макгахан“ и бул. „Владимир Вазов“;

- ул. „Острово“ между ул. „Макгахан“ и бул. „Владимир Вазов“;

- ул. „ Тодорини кукли“ между бул. „Владимир Вазов“ и ул. „Левски вековен“;

- ул. „Неофит Бозвели“ между ул. „Тодорини Кукли и бул. „Владимир Вазов“;

- ул. „Баба Вида“ между ул. „Спас Гинев“ и бул. „Владимир Вазов“;

- ул. „Левски вековен“ между бул. „Владимир Вазов“ и ул. „Тодорини кукли“;

- ул. „Васил Кънчев“ между бул. „Владимир Вазов“ и ул. „Ангел войвода“;

- ул. „Резбарска“ между ул. „Васил Кънчев“ и бул. „Владимир Вазов“;

- ул. „549“ между ул. „Резбарска“ и бул. „Владимир Вазов“;

- ул. „Витиня“ между ул. „544“ и бул. „Владимир Вазов“ и между бул. „Владимир Вазов“ и улицата от северната страна на бул. „Владимир Вазов“;

- ул. „Поп Груйо“ между ул. „Могилата“ и ул. „Св. Тома Иконописец“;

- ул. „Станислав Доспевски“ между ул. „573“ и ул. „Св. Тома Иконописец“;

- ул. „Поручик Г. Кюмюрджиев“ и ул. „Св. Тома Иконописец“;

- ул. „61“ между ул. „1“ и бул. „Владимир Вазов“;

- крайна дясна пътна лента на северното и южното пътно платно на бул. „Ботевградско шосе“ между бул. „Владимир Вазов“ и ул. „46“ /кв. „Враждебна“.

Има промяна и в разписанието на някои линии от градския транспорт:

- Трамвайна линия № 4 - ще се движи от кв. Орландовци до надлез Надежда, двупосочно;

- Трамвайна линия № 12 (в посока кв. Илиянци): ще се движи по маршрута до бул. „Витоша“, направо по ул. „Алабин“, надясно по бул. „Христо Ботев“, наляво по бул. „Кн. Мария Луиза“ и по маршрута до кв. Илиянци, двупосочно;

- Трамвайна линия № 18 (в посока кв. Орландовци): ще се движи по маршрута до бул. „Витоша“, направо по ул. „Алабин“, надясно по бул. „Христо Ботев“, надясно по бул. „Кн. Мария Луиза“, наляво по ул. „Козлодуй“ и по маршрута до кв. „Орландовци“, двупосочно;

Трамвайни линии № 20 и 22 ще се движат:

- от метростанция Опълченска/депо Красна поляна до Младежки театър, двупосочно;

- от депо Искър/Автостанция „Изток“ до пл. „Васил Левски“, двупосочно;

За трамвайни линии № 20 и 22 ще бъде разкрита временна двупосочна спирка на бул. „Янко Сакъзов“ при пл. „Васил Левски“.

- Тролейбусни линии № 1 и 2 ще се движат от Пета градска болница и ж.к. „Бъкстон“ по маршрутите до кръстовище бул. Васил Левски – бул. „Цар Освободител“, надясно по бул. „Цар Освободител“, надясно по бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“, надясно по ул. „Ген. Гурко“, наляво по бул. „Васил Левски“ и по маршрутите;

Тролейбусите от тролейбусни линии № 1 и 2 ще спират на начална/крайна спирка с код 1700 „СУ Св. Климент Охридски“ на бул. „Цар Освободител“, за автобусни линии № 84, 94, 184 и N1.

- Тролейбусни линии №№ 4 и 11 ще се движат от ж.к. „Дружба“ 1 и 2 по маршрутите до кръстовище бул. „Цариградско шосе“ - бул. „Цар Освободител“ - бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“, наляво по бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“, надясно по ул. „Ген. Гурко“, надясно по бул. „Васил Левски“, надясно по бул.„ Цар Освободител“ и по маршрутите.

- спирка с код 1288 „Пл. Орлов мост“ ще бъде крайна спирка за маршрутите в посока СУ „Климент Охридски“;

- спирка с код 1287 „Пл. Орлов мост“ ще бъде начална спирка в посока ж.к. „Дружба“ 1 и 2.

- Тролейбусна линия № 6 (в посока пл. „Сточна гара“): от ж.к. „Люлин 3“ по маршрута до кръстовище бул. „Сливница“ - ул. „Димитър Петков“, наляво по ул. „Димитър Петков“, бул. „Ген. Николай Г. Столетов“, наляво по ул. „Подполк. Калитин“, надясно по ул. „Скопие“, надясно по бул. „Княгиня Мария Луиза“, надясно по ул. „Опълченска“, надясно по бул. „Сливница“ и по маршрута до ж.к. „Люлин 3“.

- спирка с код 2116 Надлез Надежда“ е начална/крайна спирка за маршрута.

- разкрива се временна спирка на ул. „Димитър Петков“ на 40 метра след бул. „Сливница“ в посока депо Надежда.

- Тролейбусна линия № 7 ще се движи от ж.к. „Люлин 3“ до пл. „Сточна гара“, като преминава през транспортния подлез на пл. „Лъвов мост“, двупосочно.

- Тролейбусна линия № 9 ще се движи от ж.к. „Борово“ по маршрута до кръстовище бул. „Васил Левски“ - ул. „Г. С. Раковски“, направо по бул. „Васил Левски“, надясно по бул. „Цар Освободител“, надясно по бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“, надясно по ул. „Ген. Гурко“, наляво по бул. „Васил Левски“, надясно по бул. „Патриарх Евтимий“ и след кръстовище бул. „Патриарх Евтимий“ - ул. „Г. С. Раковски“ по маршрута;

Тролейбусите ще спират на всички съществуващи тролейбусни спирки в променения участък от маршрута, включително и на спирка с код 1700 „СУ Св. Климент Охридски“ (начална/крайна) на бул. „Цар Освободител“, за автобусни линии № 84, 94, 184 и N1.

- Автобусна линия № 9 (в посока пл. Орлов мост): от Автобаза Искър по маршрута до кръстовище бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ - ул. „Ген. Гурко“, обратен завой пред Национален стадион „Васил Лвески“, по бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ и след ул. Шипка по маршрута.

- Автобусни линии №№ 280 и 306 (в посока СУ „Климент Охридски“): от бул. „Цариградско шосе“ надясно по бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“, обратен завой при ул. „Шипка“ (Военна академия), бул.„ Евлоги и Христо Георгиеви“, наляво по бул. „Цариградско шосе“ и по маршрутите си.

Автобусите ще спират на спирка с код 0442 „Военна академия” на бул. „Евлоги и Христо Георгиеви” след ул. „Шипка“ в посока пл. „Орлов мост“.

- Автобусна линия № 20 ще се движи от с. Локорско до пл. „Сточна гара“, двупосочно;

- Автобусна линия № 21/22 ще се движи от с. Подгумер/с.Войняговци до пл. „Сточна гара“, двупосочно;

- Автобусна линия № 11, 86, 309 и 310 ще преминават през транспортния подлез на пл. „Лъвов мост“, двупосочно;

- Автобусни линии № 85 и 285 (в посока ж.к. „Връбница“) ще преминават през транспортния подлез на пл. „Лъвов мост“, надясно по бул. „Христо Ботев“, наляво по бул. „Кн. Мария Луиза“ и по маршрутите, двупосочно.

- Автобусни линии № 213, 305, 404 и 413 (в посока пл. „Централна гара“) ще преминават през транспортния подлез на пл. „Лъвов мост“, надясно по бул. „Христо Ботев“, наляво по бул. „Кн. Мария Луиза“, наляво по ул. „Опълченска“, наляво по бул. „Сливница“, през транспортния подлез на пл. „Лъвов мост“ и по маршрутите, двупосочно.

- Автобусна линия № 78 ще се движи по маршрут от пл. „Сточна гара“ по бул. „Ген. Данаил Николаев“, наляво по бул. „Ботевградско шосе“ (по ТМ линия № 22) до ул. 8-ма (преди моста на р. Искър), наляво по ул. 8-ма, ул. 25-а, наляво по ул. 2-ра, наляво по ул. 61-а, наляво по ул. 8-ма до новоразкрита временна спирка пред пощата в кв. „Враждебна“, надясно по ул. 8-ма, надясно по бул. „Ботевградско шосе“ до гара Подуяне, надясно по бул. „Ген. Данаил Николаев“ до пл. „Сточна гара“.

- разкрива се временна начална/крайна спирка за маршрута пред пощата в кв. „Враждебна“;

- разкрива се временна двупосочна спирка на ул. 8-ма при бул. „Ботевградско шосе“.

Автобусите ще спират на временните и всички съществуващи автобусни спирки по маршрута.

- Автобусна линия №79:

- в посока СТИНД 2: от кв. „Христо Ботев по бул. „Ботевградско шосе“ (по ТМ линия № 22) до гара Подуяне, надясно по бул. Ген. Данаил Николаев до пл. Сточна гара, надясно по ул. Константин Стоилов и по маршрута;

- в посока кв. „Христо Ботев“: от СТИНД 2 по маршрута до кръстовище бул. „Ген. Данаил Николаев" - ул. „Злетово", направо по бул. „Ген. Данаил Николаев", наляво по бул. „Ботевградско шосе" (по ТМ линия № 22) до кв. „Христо Ботев".

- Автобусни линии №№ 12 и 14 (в посока Автостанция Изток): от с. Долни Богров/Гара Искър по маршрутите до махала Батареята, направо по бул. „Ботевградско шосе", надясно по ул. „Летоструй" до Автостанция Изток, двупосочно;

- Автобусна линия № 90 (в посока АП Малашевци): от гр. Бухово по маршрута до кръстовище бул. „Ботевградско шосе" - ул. „Александър Екзарх", по бул. „Ботевградско шосе" (по ТМ линия № 22) до гара Подуяне, надясно по бул. „Данаил Николаев" до пл. „Сточна гара", надясно по ул. „Владайска река" (по автобусна линия № 86), надясно по ул. „Зидарска", наляво по ул. „Резбарска" до АП Малашевци, двупосочно.

- Автобусна линия № 119 (в посока Автостанция Изток): от кв. „Ботунец" по маршрута до кръстовище бул. „Ботевградско шосе" - бул. „Владимир Вазов", направо по бул. „Ботевградско шосе", надясно по ул. „Летоструй" до Автостанция Изток, двупосочно.

- Автобусна линия № 120:

- в посока Зоопарка: от ж.к. „Левски Г" по маршрута до кръстовище ул. „Тодорини кукли" - ул. „Александър Екзарх", наляво по ул. „Александър Екзарх", надясно по бул. „Ботевградско шосе" до гара Подуяне, наляво по бул. „Ситняково", надясно по ул. „Оборище", наляво по ул. „Черковна" и по маршрута си;

- в посока ж.к. „Левски-Г": от Зоопарка по маршрута до кръстовище ул. „Черковна" - бул. „Мадрид", надясно по бул. „Мадрид", по бул. „Ботевградско шосе", наляво по ул. „Александър Екзарх", надясно по ул. „Тодорини кукли" и по маршрута си.

Всички превозни средства на масовия градски транспорт ще спират на временните и всички съществуващи тролейбусни спирки в променените участъци от техния маршрут.

Закриват се спирките:

- по бул. „Кн. Мария Луиза“ от ул. „Алабин до бул. „Сливница“, двупосочно;

- на пл. „Централна гара“ (1327 и 1333 „Пл. Централна гара“);

- по бул. „Сливница в района на пл. „Лъвов мост, двупосочно;

- по бул. „Васил Левски“ от пл. „Сточна гара“ до бул. „Цар Освободител“;

- по бул. „Владимир Вазов“ от бул. „Ген. Данаил Николаев“до бул. „Ботевградско шосе“, двупосочно;

- по бул. „Княз Александър Дондуков“ от бул. „Ген. Данаил Николаев“ до ул. „Бачо Киро“ (Младежки театър), двупосочно;

- по ул. „Тодорини кукли“ от ул. „Александър Екзарх“ до бул. „Владимир Вазов“, двупосочно;

- по бул. „Ботевградско шосе“: с кодове 1435 и 1434 „Разклона за летището“, и с кодове 1600 и 1601 „СПИ проф. П. Мутафчиев“;

- по ул. „Кракра“;

- по ул. „Шипка“ от бул. „Васил Левски“ до бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“, двупосочно;

- по ул. „Река Велека“ и ул. „Александър Екзарх“ от бул. „Владимир Вазов“ до бул. „Ботевградско шосе“, двупосочно;

- по ул. „Черковна“ от бул. „Владимир Вазов“ до бул. „Мадрид“, двупосочно;

- по ул. „Черковна“ от бул. „Мадрид“ до ул. „Оборище“ в посока бул. „Цариградско шосе“;

- за съответните линии в отпадащите участъци от маршрутите им.