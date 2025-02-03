Специализиран екип от Сухопътните войски иззе и обезвреди невзривен боеприпас, намерен в София.
Днес, 3 февруари, формированието за овладяване и/или преодоляване на последствията от бедствия за унищожаване на невзривени бойни припаси от 78-ми батальон за осигуряване, под ръководството на старши лейтенант Владислав Ставрев, унищожи 1 брой 76,2 мм бронебоен изстрел - частично корозирал, без видима маркировка.
Боеприпасът е открит при почистване на мазе на къща в ж. к. “Лозенец”, София. Унищожаването му се извърши в учебен център „Сливница“ при стриктно спазване на всички мерки за безопасност.
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