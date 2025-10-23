Военнослужещ от Специалните сили пострада тежко при парашутен скок

Тежък инцидент по време на планирани парашутни скокове с военнослужещ от Съвместното командване на специалните операции. За това съобщиха от Министерството на отбраната.

Боец от специалните сили е пострадал по време на рутинни скокове на летище Чешнегирово днес.

Военнослужещият е със сериозни травми. Откаран е в пловдивската университетска болница „Свети Георги“.

От университетската болница съобщиха за bTV, че пациентът ще бъде вкаран в интензивно отделение.

Пострадалият младши сержант М.М. е транспортиран незабавно с военен хеликоптер в болницата, където медицински екипи извършват необходимите изследвания, за да се установи състоянието му.

За инцидента са уведомени близките на военнослужещия, а разследването за причините предстои.

