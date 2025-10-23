dalivali.bg
София
сега Слънчево 16°
20 Разкъсана облачност 14°
21 Разкъсана облачност 13°
22 Незначителна облачност 12°
23 Разкъсана облачност 12°
Последни
новини
Слънчево
Космическо време
България

Военнослужещ от Специалните сили пострада тежко при парашутен скок

За инцидента са уведомени близките на военнослужещия, а разследването за причините предстои

Емил Кацаров

Публикувано в  18:52 ч. 23.10.2025 г.

Тежък инцидент по време на планирани парашутни скокове с военнослужещ от Съвместното командване на специалните операции. За това съобщиха от Министерството на отбраната.

Боец от специалните сили е пострадал по време на рутинни скокове на летище Чешнегирово днес.

Военнослужещият е със сериозни травми. Откаран е в пловдивската университетска  болница „Свети Георги“. 

От университетската болница съобщиха за bTV, че пациентът ще бъде вкаран в интензивно отделение.

Пострадалият младши сержант М.М. е транспортиран незабавно с военен хеликоптер в болницата, където медицински екипи извършват необходимите изследвания, за да се установи състоянието му.

За инцидента са уведомени близките на военнослужещия, а разследването за причините предстои.

Военнослужещ е пострадал тежко при учебни скокове с парашут

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK

TW FB M
Тагове:
Най-четени
Най-нови
Евакуираха столичен мол

Евакуираха столичен мол
САЩ санкционираха „Лукойл“ и „Роснефт“ и призоваха Москва за незабавно примирие

САЩ санкционираха „Лукойл“ и „Роснефт“ и призоваха Москва за незабавно примирие
Бойко Борисов: Да се спре с този цирк, още днес да върнат колите и шофьорите на Радев

Бойко Борисов: Да се спре с този цирк, още днес да върнат колите и шофьорите на Радев

Политическите реакции в България след санкциите на САЩ за „Лукойл“

Политическите реакции в България след санкциите на САЩ за „Лукойл“
Съдът реши: Обвиняемият в тройното убийство в Бургаско остава в ареста

Съдът реши: Обвиняемият в тройното убийство в Бургаско остава в ареста
Тази сутрин
Снимка: Български песни оттекнаха в сърцето на Брюксел (ВИДЕО)
Български песни оттекнаха в сърцето на Брюксел (ВИДЕО)
Снимка: Кражба в сърцето на Париж: Защо Лувърът не успя да опази накити за 88 млн. евро?
Кражба в сърцето на Париж: Защо Лувърът не успя да опази накити за 88 млн. евро?
Снимка: Как се отразява изучаването на съвременна литература на учениците?
Как се отразява изучаването на съвременна литература на учениците?
Лице в лице
Снимка: Преговорите за мир в Украйна
Преговорите за мир в Украйна
Снимка: Срещата на върха в Брюксел
Срещата на върха в Брюксел
Снимка: Правосъдие с изтекъл мандат
Правосъдие с изтекъл мандат
Тази събота и неделя
Снимка: Лесна рецепта за Шоколадов мус
Лесна рецепта за Шоколадов мус
Снимка: Ново българско кино
Ново българско кино
Снимка: Михаела Филева подготвя специален симфоничен концерт в НДК
Михаела Филева подготвя специален симфоничен концерт в НДК
120 минути
Снимка: Правителството - разпад или пренареждане?
Правителството - разпад или пренареждане?
Снимка: Тайните служби и явните битки за власт
Тайните служби и явните битки за власт
Снимка: Николай Попов: Това ще е най-големият скандал в съдебната система
Николай Попов: Това ще е най-големият скандал в съдебната система