Инцидент с военен автомобил, който се преобърна по таван, затруднява движението в Прохода на Републиката в района на Гурково в посока Велико Търново.

Няма пострадали, съобщи за БТА военният прокурор във Военно-следствен участък - Стара Загора при Военно-апелативна прокуратура – Пловдив полковник Станимир Стоянов.

Снимка: БГНЕС

Произшествието е станало малко след 12 ч. с автомобил от плевенския гарнизон, който е превозвал военнослужещи.

Образувано е досъдебно производство, извършват се огледи.

Снимка: БГНЕС

Движението в района се осъществява само в едната лента, като трафикът е временно затруднен.

В края на миналия месец двама френски военнослужещи пострадаха при катастрофа в Прохода на Републиката. Камионът им самокатастрофира в района на Мишеморков хан.

Военната машина пътуваше за Румъния за военно учение.

