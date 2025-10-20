Инцидент с военен автомобил, който се преобърна по таван, затруднява движението в Прохода на Републиката в района на Гурково в посока Велико Търново.
Няма пострадали, съобщи за БТА военният прокурор във Военно-следствен участък - Стара Загора при Военно-апелативна прокуратура – Пловдив полковник Станимир Стоянов.
Произшествието е станало малко след 12 ч. с автомобил от плевенския гарнизон, който е превозвал военнослужещи.
Образувано е досъдебно производство, извършват се огледи.
Движението в района се осъществява само в едната лента, като трафикът е временно затруднен.
В края на миналия месец двама френски военнослужещи пострадаха при катастрофа в Прохода на Републиката. Камионът им самокатастрофира в района на Мишеморков хан.
Военната машина пътуваше за Румъния за военно учение.
