ВМЗ – Сопот: Клипът в YouTube за нас е с невярна информация, маскираният работник се извини

Според ВМЗ маскираният работник, показан във видеото, сам е потърсил контакт с ръководството, за да се извини и да признае, че е бил подведен от своите източници

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  14:31 ч. 17.09.2025 г.

Ръководството на „Вазовски машиностроителни заводи“ (ВМЗ) – Сопот излезе с официална позиция по повод разпространено в YouTube видео със заглавие „БГ схемите с ОРЪЖИЕ /човек отвътре/“, публикувано от Станислав Цанов.

От дружеството определят съдържанието като „невярно, тенденциозно и непроверено“ и настояват, че клипът не отговаря на обективната истина.

Според ВМЗ маскираният работник, показан във видеото, сам е потърсил контакт с ръководството, за да се извини и да признае, че е бил подведен от своите източници.

„Няма да допуснем безпочвени обвинения чрез непроверени и тенденциозно изнесени факти“, се казва в изявлението.

Компанията подчертава, че е структуроопределящо предприятие за региона, осигуряващо работа на 4950 души.

„Няма да допуснем накърняване на техните права и интереси, и уверяваме обществеността, че дружеството се управлява изключително прозрачно, спазвайки законите на Република България, а дейността ни периодично се проверява от компетентните органи“, гласи още позицията.

„Към момента средната брутна работна заплата в завода е 2430 лв., осигуряват се 200 лв. месечно ваучери за храна на всички работници и служители. ВМЗ има сключени договори за сътрудничество с техническите университети в Пловдив, София и Габрово, като поема разходите за обучение на нашите служители и гарантира реализацията им завършване на определена степен на образование. По отношение подобряване условията на труд са направени инвестиции за милиони левове, като постоянно се изграждат нови и реновират наличните производствени мощности. Само в инвестиционната програма, която в момента се изпълнява, е заложено изграждането на нови сгради и ремонт на съществуващите, които са на стойност десетки милиони левове“, казват още от ръководството на  ВМЗ – Сопот.

„Ръководството на „ВМЗ“ ЕАД, гр. Сопот остро възразява поднесената невярна, тенденциозна и непроверена информация в цитирания видеоклип да бъде използвана за политически цели! Налице е риск от компрометиране не само на дружеството, но и на Република България като евроатлантически партньор“, заявяват още от завода.

