Днес ще е предимно слънчево с временни увеличения на облачността. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса, в София – около 30 градуса.

В планините ще е предимно слънчево, с временни увеличения на облачността. Ще духа умерен север-северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 25 градуса, на 2000 метра - около 19 градуса.

По Черноморието ще е предимно слънчево, с временни увеличения на облачността. Ще духа слаб до умерен югоизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 28 и 32 градуса. Температурата на морската вода е около 25 градуса.

Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

На Балканите ще бъде предимно слънчево и топло, на места горещо. Максимални температури: за София – 30 градуса, Истанбул – 31, Солун и Белград – 33 градуса, Атина – 34, Букурещ – 35 градуса, Скопие – 38

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK