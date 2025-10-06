Виктор Чаушев става зам.-кмет на Столична община с ресор „Транспорт и градска мобилност“. Новината съобщи кметът на София Васил Терзиев.

„София заслужава транспорт и инфраструктура, които са надеждни, модерни и удобни – система, която не просто свързва точките на картата, а създава качество на живот, сигурност и равни възможности за всички граждани. Градът ни има нужда от устойчива мобилност, която да отговаря на ритъма на съвременна европейска столица“, написа Терзиев в социалните медии.

Чаушев ще встъпи в длъжност на 13-ти октомври. От месеци постът беше вакантен, след Илиян Павлов от „Спаси София“ подаде оставка заради неразбирателства между кмета и партията, от която беше излъчен.

„Професионалният му опит е свързан с разработването на комплексни анализи за оптимизация на обществения транспорт. През 2022 г. заема длъжността съветник на министъра на транспорта и съобщенията, където отговаря за транспортния компонент на Националния план за възстановяване и устойчивост и за реформите в обществения транспорт“ написа Терзиев.

По думите на кмета на София в Столична община неговият фокус ще бъде върху реформа в обществения транспорт и изработването на актуален транспортен модел за града, който да отразява реалните потребности на гражданите.

„Използвам възможността да благодаря на всички, които досега работиха в този ресор, за техните усилия и за ангажираността им към една от най-сложните и важни системи в управлението на столицата. Убеден съм, че с експертизата и енергията на Виктор Чаушев ще успеем да направим важната стъпка към модерен, ефективен и удобен транспорт за София“, допълва Терзиев.

