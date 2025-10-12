Ветровито и прохладно в неделя

Остава ветровито и прохладно днес. Минималните температури в страната ще са между 6 и 11 градуса, в София – около 6 градуса. Вятърът в Дунавската равнина, североизточните райони и района на Сливен ще бъде временно силен от запад-северозапад.

Облачността ще бъде променлива, по-често значителна. Почти без валежи ще бъде времето днес. Следобед температурите ще се повишат до 15°–20 градуса, в София – около 15°.

И през следващите дни времето ще бъде променливо, ветровито и с типично есенно настроение.

В Понеделник – предимно слънчево, следобед с повече висока облачност. Тогава предстои и отслабване на вятъра. Температурите ще достигат на места до 20 градуса. Вторник – прогнозата е за облачно време, а на места с превалявания от дъжд.

Дневните температури ще се понижат с около 2–3°. В Сряда и четвъртък – облачността ще бъде значителна. Очакваме и слаби валежи на отделни места. Петък – ни предстои по-спокойно време, по-малка вероятност за дъжд, с временни разкъсвания на облаците. Температурите леко ще се повишават.