Стотици читатели изпълват столичния булевард Витоша и парка пред НДК в този час. Поводът е ежегодната „Алея на книгата“.

Над 150 са издателствата тази година, разположени в 61 шатри.

Изложението ще продължи до 14 септември.

В продължение на 7 дни, пред НДК и по бул. „Витоша“ ще са разположени белите шатри, в които почитателите на книгите ще могат да открият своите любимите си заглавия.

Снимка: bTV

В програмата са предвидени повече от 200 събития. Посетителите ще имат възможност да се срещнат с писатели и да получат автограф от тях. Помислено е и за най-малките литературни ентусиасти – за тях има организирани специални събития.

Министърът на културата Мариан Бачев откри „Алеята на книгата“.

Екип на bTV беше на място при отварянето и на първите шатри. Какво казаха и видяха едни от първите чиаттели, дошли на изложението, седмица преди първия учебен ден, вижте във видеото към материала.

