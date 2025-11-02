10% по-чист е станал въздухът в София след въвеждането на "нискоемисионните зони".

По данни на общината - след забраната за стари коли през зимата е имало и месеци, в които замърсяването е било дори с 1/4 по-малко. Затова от 1 декември разширяват обхвата на тези зони.



Най-старите коли – от 1 екокатегория не може да се движат в "широкия център" – между булевардите "Костантин Величков", "Сливница", "Ситняково" – до улица "Сребърна".

Остава и забрана за колите от 2 екокатегория – но за "малкия ринг" - между "Опълченска", "Васил Левски", "Скобелев" и "Патриарх Евтимий".

"Като безсмислено" - така някои определят разширяването на "нискоемисионните зони". Според някои шофьори мярката ще доведе само до усложнения. "Не мисля, че само това е проблемът с автомобилите. Нямаме възможност всички да си купим нови коли", коментира шофьор.

"Всички коли, които нямат евростандарти, просто трябва да излязат от употреба. Аз съм 70-годишен. Тук съм роден, тук съм израснал. Едно време имаше само печки, сега - всичко е от колите", заяви друг шофьор.

Снимка: bTV

"Очакваме значително подобрение на качеството на въздуха. Виждаме, че след въвеждането дори на малката зона, имаме подобрение с 25% в първия месец, като за целия обхват на действието, който е 3 месеца, имаме 10%", коментира Марин Маринов, директор на дирекция "Климат, енергия и въздух" от Столична община.

По данни на общината миналата зима общо заснетите нарушители са над 222 хил. Ако един нарушител е заснет няколко пъти в рамките на един ден, той ще бъде глобен само един път - санкцията - 50 лв.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK





