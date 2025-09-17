dalivali.bg
Въвежда се електронна винетка със срок 24 часа

Това става с промяна в Наредбата за правилата в системата за таксуване, която Министерският съвет прие

Публикувано в  23:40 ч. 17.09.2025 г.

Въвежда се електронна винетка със срок 24 часа, считано от началната ѝ дата и час на валидност, за пътните превозни средства до 3,5 тона. 

Това става с промяна в Наредбата за правилата в системата за таксуване, която Министерският съвет прие.

И още - при ценообразуването на тол таксите за тежкотоварните автомобили - се въвежда екологичен компонент, чрез такса за емисии въглероден диоксид.

Целта е да се насърчи ползването на по-екологични превозни средства, като за замърсяващите повече автомобили да се дължат по-високи такси, в съответствие с принципа "замърсителят плаща".

