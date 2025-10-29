„Топлофикация София“ да се отдаде на концесия, за да излезе от кризата, в която се намира, предлага кметът на столицата Васил Терзиев.

Според директора на дружеството такова решение е в ръцете на Общинския съвет. А част от жителите на града се притесняват, че услугата ще поскъпне непосилно.

Кметът Терзиев посочи, че не той управлява „Топлофикация“, но има отговорност да предложи решение, защитаващо интереса на софиянци.

„Топлофикация“ трябва да бъде дадено на концесия. Това е най-реалистичният и единствено работещ дългосрочен път за спасяване на дружеството от хроничната криза и за осигуряване на модерна, ефективна и финансово поносима услуга за гражданите….Концесията, след преструктуриране на дълга, ще привлече необходимите 1.5-2 млрд. евро инвестиции от частен оператор. Тези средства са непосилни за Общината и са критични за модернизацията“, гласи позицията на кмета.

По думите му така ще спре ръстът на дълговете, които надхвърлят 2 млрд. лв., ще се осигурят инвестиции и професионално и неполитическо управление.

Според директора на дружеството Петър Петров вариантите пред „Топлофикация“ са три - предоставяне на концесия, назначаване на външен мениджмънт или осигуряване на инвестиционен заем. Всичко това обаче е в ръцете на принсипала СОС.

„Готовността на „Топлофикация“ е напълно изрядна в този момент. Всички екипи са налични и на лице. Имаме възможност да започнем топлоподаването. Очакваме пускане в началото на ноември месец – около пети и седми“, обяви Петров.

Снимка: bTV

Той посочи, че повече от половината ремонти трябва да приключат през ноември, включително и този в кв. „Дружба“.

По думите му е нужно изграждане на съвременни инсталации, увеличаване на производството на електрическа енергия и рехабилитация на топлопреносната мрежа, което да гарантира сигурността на услугата. Граждани обаче са скептични, че концесия ще подобри услугата. Притесняват се и от поскъпване.

„По-скоро, със сигурност ще се качат. Бих се прехвърлила на алтернативно отопление със сигурност, на климатик“, казва ни Диляна.

Отдаването на концесия ще ограничи изтичането на средства от дружеството, смята председателят на Асоциацията на топлофикационните дружества Кремен Георгиев.

Снимка: bTV

„Не беше лошо това да се случи преди доста години. Такова дружество не може да се управлява по политически начин. Тук трябва да работят специалисти“, каза той.

Георгиев посочи още, че в частни ръце „Топлофикация“ може да работи много по-успешно.

