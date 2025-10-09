В четвъртък времето ще бъде облачно. Сутринта на много места ще продължи да вали дъжд. С напредването на деня първо от запад, а после и над цялата страна дъждът постепенно ще спре. Облачността ще продължи да намалява, а температурите ще се повишат.

Температурите през деня ще достигнат стойности между 13 и 20 градуса, в София - около 14.

По Черноморието ще бъде облачно, с умерен вятър от северозапад. Максималните температури ще бъдат около 16 градуса, температурата на морската вода е около 19 градуса, а вълнението на морето ще достига 3 бала.



Над планините ще бъде облачно, с превалявания от дъжд, които на височина над 1800 метра ще се обръщат в сняг.

Ще духа силен северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 4 градуса, а на 2000 метра – около 0.

