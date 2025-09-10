Пореден протест срещу реформите, които готви Министерството на образованието и науката. Недоволството е под надслов „Училището не е църква или джамия“.

По-малко от седмица до първия училищен звънец - подготовката в класните стаи вече тече. 107. основно училище е едно от многото, които вече са почти готови.

Това е едно от осемте училища в столицата, където религията е избираем предмет. И тази година близо 50% от учениците тук ще изучават учебния предмет.

Религията може да бъде видяна и в изкуството, и в историята. Това ни казва Гинка - майка на четвъртокласничка.

„Избрах да я запиша, тъй като си е нещо като традиция в нашето семейство. Аз самата бях записана като бях по-малко от майка ми СИП религия. Тя ми е говорила много, чела ми е истории от Библията и смятам, че това беше полезно за мен, за да се изградя като човек също така“, заяви Гинка.

Не крие, че дъщеря ѝ е била скептична:

„Когато учиха празниците не ѝ беше толкова интересно, но самите истории от Библията ѝ бяха много.“

„Наблюдава се като масово явление там, където в целия клас децата изучават религия като цяло са много по-спокойни, уравновесени. Този предмет формира в тях добродетели и нравственост, която е изключително важни“, каза Данко Калапиш - директор на 107. ОУ „Хан Крум“.

Все още няма разработени учебни програми за предметът „Добродетели и религии“, обясни просветния министър.

„Най-вероятно през ноември ще се приеме Законът за училищно и предучилищно образование. Ние ще използваме тези 2 месеца да довършим работата по тези учебни програми“, заяви Красимир Вълчев - министър на образованието.

В позиция от Асоциация Родители застанаха срещу предвидените промени:

„Призоваваме за истински обществен и експертен дебат за съвременното образование и за изграждането на дългосрочна стратегия за истинска реформа.“

„Последно време на религията ѝ се носи доста лоша слава в това общество, в което живеем днес, което е базирано само на наука. Не е лошо да има баланс. Те не са толкова различни. Поне така казва Айнщайн“, казва Гинка Пейчева - родител.

Ако промените бъдат приети, родителите ще имат право на избор между три учебни програми - православие, ислям и добродетели и етика.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK