Нивото на дървесни и житни полени ще остане ниско до края на сезона. Това показва специализираната прогноза за алергизиращите растения на Мариела Христова - съвместен проект на bTV и Националния център по заразни и паразитни болести.

В края на сезона на полените, все още цъфтят плевелите. Най-голямо въздействие оказва агресивната амброзия, широко разпространена в Северна България.

Продължават да цъфтят и сем. Щирови, конопът, копривата и пелинът.

Поленовата консултация е изготвена специално за bTV.