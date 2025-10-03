В Еленския балкан - дъжд колкото за месец. Язовир „Йовковци“ се пълни активно

В Еленския балкан се изсипа дъжд колкото за месец. Язовир „Йовковци“ се пълни активно.
Областният управител на Велико Търново Юлия Ликоманова-Мутафчиева свика спешно заседание на Щаба за защита при бедствия заради усложнената метеорологична обстановка в страната.
В Еленския Балкан са паднали валежи, близки до месечната норма, а според ВиК „Йовковци“ притокът към язовира е достигнал 660 литра в секунда – количество, което компенсира разхода на вода.
Въпреки силните дъждове, ситуацията в област Велико Търново остава спокойна – нивата на реките не будят тревога, няма населени места без ток и пътната обстановка е нормална.
Всички институции са в готовност за реакция при необходимост, увери областният управител.
