В България вече ще има ясни правила и контрол за всяка атракция – и на сушата, и във въздуха, и по вода. Това каза на брифинг в Министерския съвет вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов.

Вицепремиерът потвърди, че на днешното правителствено заседание е приет Проектът на Закон за общите изисквания за безопасност при предоставяне на атракционни услуги, представляващи източник на повишена опасност, който бе залегнал в дневния ред на заседанието.

С новия закон държавата създава:

ясна рамка за безопасност;

задължителна застраховка;

контрол над всички атракционни дейности - от водни забавления, през въжените паркови и батути до въздушните полети и автомобилните обиколки.

Животът и здравето на българските граждани не могат да зависят от случайността, заяви министър Караджов.

Той припомни, че законопроектът е изготвен след серия от инциденти и случаи, които, по думите на Караджов, са показали липсата на единна уредба и ефективен контрол върху дейностите, свързани с атракционните съоръжения.

„С новия закон държавата създава ясна рамка за безопасност, задължителна застраховка и контрол върху всички атракционни дейности – от водните забавления по Черноморието, през въжените паркове и батути, до въздушните полети и автомобилните обиколки. Целта е да се гарантира животът и здравето на гражданите, като същевременно се създадат предвидими условия и за бизнеса“, увери вицепремиерът Гроздан Караджов.

Припомняме, че 8-годишно момче загина 18 август след падане от парашут над Южния плаж на Несебър. Трима души бяха задържани за случилото се.

Детето е паднало от около 50 метра височина във водата. На парашута е било заедно с майка си. Причината за падането е скъсване на коланите, които го държат за парашута.

