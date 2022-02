Децата в училище имат най-голяма нужда от това някой да ги чуе. Това каза в ефира на bTV Radio Симона Добринова, училищен психолог в 7. Основно училище „Георги Сава Раковски“ в Перник.

Тя беше част от онлайн дискусия за психичното здраве и детската агресия в и извън училище, организирана от омбудсмана Диана Ковачева.

„Децата имат много човешки проблеми. Един от най-големите е, че децата няма кой да ги чуе. Децата искат да бъдат чути не само за проблемите си. Те искат да бъдат чути и за радостите си, за успехите си. Ние живеем във време, в което всеки се бори за ухото на другия. Всеки има да каже нещо, но рядко се намира някой, който да го чуе. Не само да го слуша, а и да го чуе. За да можеш да чуеш някого, трябва да имаш пространство и време за това. Когато го вкарваме в контекста на училището, най-много деца идват в голямото междучасие. Тогава те имат времето и пространството да кажат нещата, които ги вълнуват. Много деца се чувстват самотни, много деца изпитват трудности в това да създават приятелства, много деца трудно се ориентират „кой е моят приятел“, сподели тя.

По думите на психолога зад всяко едно агресивно поведение се крие страдание.

„Психолозите ни интересуват причините за това страдание и болка. Страданието може да се дължи на много различни причини. Може човек да бъде самотен, може да се тревожи за свой роднина, защото е болен, или ще се мести от едно населено място в друго, или не може да се види с приятеля си понеже се намираме в COVID ситуация. Причините могат да бъдат всякакви. На практика обаче децата не винаги успяват да кажат с думички това, което ги тревожи. „Изиграват го с действия“ го наричаме ние. Когато видим едно поведение, което е „неприемливо“ или „деструктивно“ ние трябва да търсим смисъла на това поведение. Какво кара детето да направи това или не? И съответно да реагираме и да сме до него, така че да може да се преодолее“, обясни Добринова.

Според нея има много добри начини за отреагиране на агресията. Един от тях е възстановителното правосъдие.

„В разговор потърпевшият казва от какво има нужда, за да бъде поправена щетата. И се дава възможност на извършителя да се поправи, което е много различно от стандартното мислене с наказания и предупреждения за преместване в друго училище. Какво постигаме когато изключим детето от училище? Отива в следващото и пак бива изключено и оттам“, каза тя.