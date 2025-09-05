dalivali.bg
Училищата в община Съединение с нов патрон (ВИДЕО)

Решението на Общинския съвет влиза в сила от началото на тази учебна.

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  23:34 ч. 05.09.2025 г.

4 учебни заведения на територията на цялата община Съединение променят името си - Средно училище "Христо Ботев", начално училище "Любен Каравелов", с двата филиала към двете училища - от тази учебна година с решение на общинския съвет, със заповед на министъра на образованието. Тези училища ще се казват "Недялка Шилева". 

"В навечерието сме на 140 години от обявяването на съединението на Източна Румелия и Княжество България, а Недялка Шилева е герой в това паметно събитие за българската история", заяви кметът.  

18- годишната Недялка Шилева шие знамето на Голямоконарската чета и самата тя става четник.

Днес на площада в центъра на Съединение, някогашно Голямо Конаре, бе направена възстановка на победния поход на първата и най- голяма чета, включила се в акта на Съединение в Пловдив, начело с войводата Чардафон Велики.

Празникът бе отбелязан и с тържествена заря проверка, с участието на военнослужещи от 61-ва Стрямска механизирана бригада - Пловдив.

