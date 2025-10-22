Ученичката Матилда Матева от Ботевград стана президент на България за ден като част от инициативата "Мениджър за един ден".

"Аз ще помоля госпожица Матилда да си влезе във функционалните задължения днес", й каза президентът Румен Радев.

Момичето признава, че вижда себе си като политик в страна, в която гласът на младите се чува.

Снимка: bTV

"Хареса ми самата функция на президента, че обединява народът и както казах той служи като коректив на законодателната и изпълнителнта власт", споделя Матилда Матева.

В ролята на вицепрезидент влезе шестнайсет годишният Емилиян Георгиев от Враца.

"Не чувствам че мястото ми е в политката, по-скоро в спорта", каза Емилиян.

"Аз винаги съм казвала на Емилиян да бъде капитан на собствения си живот, да взима нещата в свои ръце", коментира Румяна Витньова, майка на Емилиян.

Румен Радев и Илияна Йотова пожелаха на двамата младежи да следват мечтите си и един ден, ако пожелаят, да бъдат следващата президентска двойка.

