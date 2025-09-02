Йоан Матев излезе от затвора. Той излежа наказанието си, след като беше осъден на шест години и половина за убийството на 15-годишния Георги Игнатов в Борисовата градина в София преди 10 години.



Само преди два месеца Административният съд отказа да освободи Матев предсрочно, а затворническата администрация определи молбата му като допустима, но неоснователна.

Той беше осъден окончателно преди две години, след като Върховният съд потвърди присъдата на апелативния.

Припомняме ви, че преди това на първа инстанция Матев беше напълно оправдан за убийството на Георги Игнатов.

Снимка: bTV



В момента на убийството Йоан Матев е бил непълнолетен и поради това получи окончателна присъда от 6 години и 6 месеца.

Георги Игнатов беше убит с нож през 2015 г. Йоан Матев беше арестуван две години по-късно, тъй като дълго време МВР не можа да стигне до заподозрян.

