Трима души загинаха след катастрофа на пътя от Гоце Делчев за ГКПП Илинден-Ексохи, предаде БГНЕС.

Инцидентът е станал около 00:15 часа тази нощ на път II-19 между с. Садово и с. Ново Лески.

По първоначална информация, лек автомобил „Фолксваген Голф“, управляван от 32-годишен мъж от гр. Гоце Делчев, е излязъл извън пътното платно и се е блъснал в крайпътен скат.

Водачът на автомобила и 21-годишен пътник в него от с. Ново Лески са починали на място, а 20-годишна пътничка от с. Дъбница е починала по-късно в МБАЛ-Гоце Делчев.

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