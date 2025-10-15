В епицентъра на притесненията е село Крушаре, където спомените от големите наводнения през 2014 г. са още живи

На фона на прогнозите за обилни валежи през следващите дни, кметове на населени места алармират за сериозен риск от наводнения поради непочистеното и обрасло корито на реката. В епицентъра на притесненията е село Крушаре, където спомените от големите наводнения през 2014 г. са още живи.

Кметът на Крушаре, Димо Станков, изрази пред БГНЕС сериозните си опасения, които се споделят и от негови колеги от съседните села. Според него, бездействието и административните пречки пред почистването на реката създават реална заплаха за имотите на хората и за ключова инфраструктура.

"Ами, не само аз, но и всички кметове, които сме по поречието на реката, изпитваме притеснения", заяви Станков. "Повдигали сме въпроса многократно, защото образувалите се острови и наноси, които са в коритото на реката и тия дървета, които са израснали на тия острови, са много доста притеснителни."

Проблемът се крие в значително намалената проводимост на речното корито. Гъстата растителност и големите дървета, израснали върху наносните острови, действат като естествена преграда за водния поток. При рязко покачване на нивото, което се очаква с предстоящите дъждове, тези "тапи" могат да имат катастрофални последици.

"При една по така пълна река и много вода, силна вода, те могат да подприщят и мостове, да залеят и селата и да съборят и мостове", предупреждава кметът на Крушаре. Той припомни за тежката ситуация от преди повече от десетилетие: "Имали сме такива случаи 2014 година, но тогава благодарение и на тежка строителна техника сме почиствали мостовете."

Местната власт обаче се чувства с вързани ръце. Многократните им опити да получат разрешение за превантивно почистване на коритото удрят на камък. Според кмета Станков, забраната идва от две ключови институции, отговорни за екологичното законодателство и управлението на водите.

"И комисия е идвала преди години, събирал съм комисия, но не ни се разрешава от РИОСВ Стара Загора и от Басейнова дирекция да премахваме живи дървета", обяснява той. "Ние сме на място и знаем каква е ситуацията и знаем какви са притесненията и опасенията, но това е. Няма резултат от нашите искания."

Проблемът не засяга само Крушаре, а цялото поречие на Тунджа в рамките на общината. "Това е по цялото поречие на в община Сливен по реката. С всички кметове сме искали много пъти наистина почистване и разрешение да се укрепят и брегове, защото на места има много ниски брегове, която при висока вода тя се разлива. Излиза и в земеделски земи, излиза и в населени места", допълва Станков.

Освен заплахата за домовете и земеделската продукция, съществува и риск за важен транспортен коридор. Мостът при Крушаре е стратегически за връзката между Сливен, Ямбол и автомагистрала "Тракия". Евентуалното му компрометиране би довело до сериозни логистични проблеми. На въпрос има ли обходен маршрут, отговорът на кмета е категоричен: "Ами, обходният маршрут е през Нова Загора. Няма друг обходен маршрут."

В очакване на дъждовете, местните хора и кметовете по поречието на Тунджа остават в тревожно очакване, надявайки се, че институциите ще чуят гласа им преди да е станало твърде късно. "Притеснително е това наистина, но за жалост резултат от нашите искания няма и не виждаме и занапред дали ще има резултат", завършва с тревога Димо Станков.

