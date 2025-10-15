На фона на прогнозите за обилни валежи през следващите дни, кметове на населени места алармират за сериозен риск от наводнения поради непочистеното и обрасло корито на реката. В епицентъра на притесненията е село Крушаре, където спомените от големите наводнения през 2014 г. са още живи.
Кметът на Крушаре, Димо Станков, изрази пред БГНЕС сериозните си опасения, които се споделят и от негови колеги от съседните села. Според него, бездействието и административните пречки пред почистването на реката създават реална заплаха за имотите на хората и за ключова инфраструктура.
"Ами, не само аз, но и всички кметове, които сме по поречието на реката, изпитваме притеснения", заяви Станков. "Повдигали сме въпроса многократно, защото образувалите се острови и наноси, които са в коритото на реката и тия дървета, които са израснали на тия острови, са много доста притеснителни."
Проблемът се крие в значително намалената проводимост на речното корито. Гъстата растителност и големите дървета, израснали върху наносните острови, действат като естествена преграда за водния поток. При рязко покачване на нивото, което се очаква с предстоящите дъждове, тези "тапи" могат да имат катастрофални последици.
"При една по така пълна река и много вода, силна вода, те могат да подприщят и мостове, да залеят и селата и да съборят и мостове", предупреждава кметът на Крушаре. Той припомни за тежката ситуация от преди повече от десетилетие: "Имали сме такива случаи 2014 година, но тогава благодарение и на тежка строителна техника сме почиствали мостовете."
Местната власт обаче се чувства с вързани ръце. Многократните им опити да получат разрешение за превантивно почистване на коритото удрят на камък. Според кмета Станков, забраната идва от две ключови институции, отговорни за екологичното законодателство и управлението на водите.
"И комисия е идвала преди години, събирал съм комисия, но не ни се разрешава от РИОСВ Стара Загора и от Басейнова дирекция да премахваме живи дървета", обяснява той. "Ние сме на място и знаем каква е ситуацията и знаем какви са притесненията и опасенията, но това е. Няма резултат от нашите искания."
Проблемът не засяга само Крушаре, а цялото поречие на Тунджа в рамките на общината. "Това е по цялото поречие на в община Сливен по реката. С всички кметове сме искали много пъти наистина почистване и разрешение да се укрепят и брегове, защото на места има много ниски брегове, която при висока вода тя се разлива. Излиза и в земеделски земи, излиза и в населени места", допълва Станков.
Освен заплахата за домовете и земеделската продукция, съществува и риск за важен транспортен коридор. Мостът при Крушаре е стратегически за връзката между Сливен, Ямбол и автомагистрала "Тракия". Евентуалното му компрометиране би довело до сериозни логистични проблеми. На въпрос има ли обходен маршрут, отговорът на кмета е категоричен: "Ами, обходният маршрут е през Нова Загора. Няма друг обходен маршрут."
В очакване на дъждовете, местните хора и кметовете по поречието на Тунджа остават в тревожно очакване, надявайки се, че институциите ще чуят гласа им преди да е станало твърде късно. "Притеснително е това наистина, но за жалост резултат от нашите искания няма и не виждаме и занапред дали ще има резултат", завършва с тревога Димо Станков.
