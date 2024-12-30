За трагичен инцидент в землището на кюстендилското село Горановци съобщиха от полицията.

В неделя 48-годишен мъж е починал след прострелване с ловна пушка по време на организиран лов.

Оръжието е собственост на 47-годишен ловец, който е задържан с полицейска заповед.

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По случая е образувано досъдебно производство.

За друг подобен случай съобщават и от полицията в Троян – в събота около 11 часа е получен сигнал за 59-годишен ловец, който по време на разрешен ловен излет се е прострелял със собственото си оръжие.

На пострадалия е оказана медицинска помощ в болница, след което е освободен за домашно лечение.

На мястото на инцидента е извършен оглед, при който е установено, че след подхлъзване мъжът се е прострелял по невнимание в ръката със законно притежаваното си ловно оръжие.

Пробата за алкохол на потърпевшия е отрицателна, а по случая в РУ Троян е започнала проверка.

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