Тяло на 46-годишен мъж е открито в столичния квартал „Борово“, съобщи агенция „Фокус“, като се позова на информация от Столичната дирекция на вътрешните работи.
Това се е случило на 17 срещу 18 септември, добавиха от СДВР. В момента тече разследване по случая.
Предстои да стане ясно дали става въпрос за извършено престъпление.
Очаквайте подробности!
