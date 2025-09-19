Тяло на 46-годишен мъж е открито в столичния квартал „Борово“, съобщи агенция „Фокус“, като се позова на информация от Столичната дирекция на вътрешните работи.

Това се е случило на 17 срещу 18 септември, добавиха от СДВР. В момента тече разследване по случая.

Предстои да стане ясно дали става въпрос за извършено престъпление.

Очаквайте подробности!

