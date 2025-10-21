Катастрофа спря движението на автомагистрала „Марица“. Тир се обърна на 23 км в платното посока Свиленград.
Товарът му – състоящ се в големи хартиени ролки, е разпилян по пътното платно.
Движението на всички превозни средства е преустановено. Водачите се пренасочват по автомагистрала „Тракия“ през пътен възел Стара Загора.
Инцидентът е станал в 08:20 ч. Няма данни за пострадали.
