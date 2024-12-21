Тежка зимна обстановка в района на Пампорово. Стотици автомобили са в капан заради непочистен път. По асфалта има лед, а колите се движат в коловози.
Аварирал снегорин е причината пътят Хвойна-Пампорово да остане непочистен, съобщиха от Областното пътно управление в Смолян.
В отсечката е трябвало да излязат два снегорина, но единият е аварирал. След Чепеларе посока Пампорово се налага автомобилите да слагат вериги.
Разгледай онлайн нашите промоционални брошури
Автобус с турска регистрация също е закъсал на прохода „Пампорово“. Затова временно движението се пренасочва през прохода Рожен. В района вали обилен снеговалеж.
Проходите „Рожен“ и „Превала“ са затворени за движение за автомобили с ремаркета и полуремаркета.
Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase
Последвайте btvnovinite.bg във VIBER
Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM
Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK