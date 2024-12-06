Тежка катастрофа е станала в района на село Сопот, област Ловеч. Това научи bTV.
Инцидентът е станал около 17:30 часа тази вечер. Ударили са се три леки автомобила.
В единият от автомобилите са пътували мъж и две деца, които са загинали на място.
Пътуващите в другите две коли не са сериозно пострадали, заявиха за bTV от ОДМВР-Ловеч.
Пътят София - Варна, в района на село Сопот е затворен, като е определен обходен маршрут. По случая е образувано досъдебно производство.
Очаквайте подробности!
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