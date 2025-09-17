Ударили са се лек автомобил и камион, като по думите на шофьора на тира колата е навлязла в насрещното

Тежка катастрофа с пострадали затвори пътя Русе-Бяла. Инцидентът е станал минути след 15 часа, на прав участък с разрешено изпреварване, между двата разклона за Две могили.

Ударили са се лек автомобил и български камион, като по думите на шофьора на тира колата е навлязла в насрещното, без да има друг автомобил, когото да изпреварва.

Водачът на камиона е подал звуков и светлинен сигнал, при което колата се е върнала обратно в своята лента. По неясни причини обаче след малко отново е навлязла в насрещното и е последвал сблъсък.

Снимка: Емил Димитров

При удара автомобилът се е завъртял и е ударил румънска кола, която е само с материални щети.

Снимка: Емил Димитров

На място са изпратени екипи на полицията, пожарната и Спешна помощ. Наложило се огнеборците да режат автомобила, за да извадят двамата пътуващи.И двамата са със сериозни травми, като състоянието на водача е тежко.

Снимка: Емил Димитров

Заради катастрофата е въведен обходен маршрут през Две могили-Иваново-Басарбово-Русе и обратно.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK