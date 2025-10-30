Тежка катастрофа на пътя Враца - Криводол. Инцидентът е станал в района на село Лиляче, предаде кореспондент на bTV в региона.
Два автомобила са се ударили челно.
Трима са ранени - двама от пътуващите в едната кола и един човек, пътуващ във втория автомобил.
И тримата пострадали са без опасност за живота.
Тестът на единия шофьор за алкохол е отрицателен, очаква се пробата и на втория. Движението в района е затруднено.
