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Тежка катастрофа на пътя Русе - Велико Търново, млад мъж е с опасност за живота

Движението беше блокирано, образува се огромно задръстване

Снимка: iStock

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  11:10 ч. 07.06.2025 г.

Тежка катастрофа затвори пътя Русе - Велико Търново тази нощ. Инцидентът е станал около 2 часа след полунощ, предаде БГНЕС.

По първоначална информация е станала верижна катастрофа с няколко автомобила, един от които с румънска регистрация.

Пострадал е 25-годишен мъж, който е пътувал в една от колите. Той е настанен в болница с опасност за живота. 

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Заради инцидента пътят Русе-Велико Търново е затворен. В района се е образувало огромно задръстване.

Повече от пет часа движението се пренасочваше по пътя Ценово-Свищов.

Към момента маршрутът отново е отворен за движение на автомобили. 

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