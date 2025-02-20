На 19 февруари в 15.06 часа на тел. 112 постъпил сигнал за катастрофа между две моторни превозни средства на Т-образното кръстовище, образуващо се от главен път Е-79 и пътя в посока на видинския кв. „Нов път“.

Пристигналите на мястото полицаи установили, че в района на регулираното с пътни знаци кръстовище е настъпил сблъсък между товарен автомобил с видинска регистрация, управляван от 47-годишен мъж от с. Бойница и товарен автомобил със софийска регистрация, шофиран от 34-годишен жител на гр. Монтана.

Двамата водачи и 39-годишен видинчанин, който е пътувал в единия бус, са били транспортирани и хоспитализирани във видинската болница.

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Шофьорите са с опасност за живота. Оперативна група е извършила оглед на местопроизшествието. Разследването по случая продължава, образувано е досъдебно производство.

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