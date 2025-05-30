Тежка катастрофа на път I-3 между село Петревене и Луковит, съобщиха от Европейския център за транспортни политики.
Инцидентът се е разминал без жертви.
Вероятната причина за катастрофата е аквапланинг.
На същото място преди две години е имало подобен инцидент, завършил със смъртен случай. Разрушена е и табела "Карай бавно, някой те чака".
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