Тежка катастрофа на път I-3 между село Петревене и Луковит, съобщиха от Европейския център за транспортни политики.

Инцидентът се е разминал без жертви.

Вероятната причина за катастрофата е аквапланинг.

На същото място преди две години е имало подобен инцидент, завършил със смъртен случай. Разрушена е и табела "Карай бавно, някой те чака".

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