Инцидентът е станал на пътя София-Самоков

Тежка катастрофа между камион и лек автомобил, един човек е загинал

Тежка катастрофа между тежкотоварен камион и лек автомобил на пътя София-Самоков, съобщиха от СДВР.

Загинал е шофьорът на лекия автомобил. Движението в района е спряно.

По информация на bTV първоначалните данни показват, че 73-годишният шофьор се е почувствал зле и е изгубил контрол над автомобила, вследствие на което се е стигнало до удара.

Пътното платно е почти разчистено и всеки момент ще се пусне движението.

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