Тежка катастрофа между тежкотоварен камион и лек автомобил на пътя София-Самоков, съобщиха от СДВР.
Загинал е шофьорът на лекия автомобил. Движението в района е спряно.
По информация на bTV първоначалните данни показват, че 73-годишният шофьор се е почувствал зле и е изгубил контрол над автомобила, вследствие на което се е стигнало до удара.
Пътното платно е почти разчистено и всеки момент ще се пусне движението.
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