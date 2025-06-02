Тежка катастрофа между тежкотоварен камион и лек автомобил на пътя София-Самоков, съобщиха от СДВР.

Загинал е шофьорът на лекия автомобил. Движението в района е спряно. 

По информация на bTV първоначалните данни показват, че 73-годишният шофьор се е почувствал зле и е изгубил контрол над автомобила, вследствие на което се е стигнало до удара. 

Пътното платно е почти разчистено и всеки момент ще се пусне движението. 

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