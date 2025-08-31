Тежка катастрофа между Бели извор и Враца, пътят е затворен

Тежка катастрофа на пътя Бели извор - Враца. За това съобщават очевидци във Фейсбук.

Челно са се ударили лек автомобил и автовоз. След удара колата се завърта и се удря в друг автомобил, посочи Диана Русинова от Европейския център за транспортни политики (ЕЦТП). Тежко ранен е шофьорът на единия автомобил.

Временно е ограничено движението в двете посоки по път I-1 Видин – Враца в района на Враца поради ПТП, съобщиха от АПИ.

Снимка: БГНЕС

Трафикът се пренасочва по обходен маршрут през Крапчене – Стубел – Липен – Криводол – Лиляче – Враца. Движението се регулира от екипи на Пътна полиция.

