Тежка катастрофа блокира движението до голям столичен мол на бул. "Черни връх".
В района се образува голямо задръстване, а кръстовището се регулира от пътна полиция.
На място пристигнаха пожарна, линейка и полиция.
От снимки, публикувани в социалните мрежи, се вежда, че в инцидента са пострадали скъпи автомобили. Все още не е ясно какво е довело до него.
Очевидци коментират, че единият от автомобилите е преминал на червен светофар с изключително висока скорост. По думите им - по чудо няма пострадали.
Очаквайте подробности.
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