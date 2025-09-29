На 1 октомври ще се проведе тест на Националната система за ранно предупреждение и оповестяване на населението на територията на Столичната община, съобщават от общинската администрация.

Тестът ще започне от 11:00 ч.

Целта на проверка е техническото състояние на Системата и обучение на населението за разпознаване на оповестителния сигнал.

