Тази вечер започва Тraitors: Маските падат с водещ Десислава Стоянова

Отпадналите от "Traitors: Игра на предатели" ще отговарят на въпроси и ще споделят нови гледни точки за преживяното в имението.

Зрителите ще станат свидетели на изненадващи разкрития и истинските причини зад елиминациите.



Първият епизод на предаването започва веднага след "България търси талант".



“В маските падат, ще можем да разкажем историята зад историята. Ще се срещаме с всеки един от тях, когато вече цялата картина им е ясна, осъзнали са я и знаят пълната истина, която съм сигурна и ще ги изненадва и в немалко моменти ще ги разочарова”, каза водещата Деси Стоянова.

