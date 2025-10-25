Връщането към астрономическото часово време ще се извърши в 4:00 часа тази нощ в България, когато часовниците се връщат с един час назад.

На 30 март тази година страната ни премина към лятно часово време.

Смятана на часовото време на зимно и лятно е регламентирано с Постановление 94 на Министерския съвет от 13 март 1997 г.

Съгласно постановлението всяка година в нощта срещу последната неделя на октомври се въвежда зимно часово време, като часовниците се преместват с един час назад, а в последната неделя на март се преминава към лятно часово време, като часовниците се преместват с един час напред.

