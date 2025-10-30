Тържествено започна празника на св. Крал Стефан Милутин в София

На 30 октомври Православната църква отбелязва празника, посветен на св. крал Стефан Урош II Милутин. Денят на сръбския крал светец се чества като втори храмов празник в митрополитската катедрала „Св. Неделя“, тъй като мощите му от столетия се покоят в нея.

По традиция на 29 октомври след светата Литургия се отслужва специален чин, по време на който се извършва преобличане мощите на св. Крал.

Тази година, за да почетат празника на сръбския светец и да вземат молитвено участие в последованието, в катедралния храм дойдоха множество монаси, монахини и миряни от Сръбската православна църква. Това бяха вярващи от Белград, Ниш, Пирот и Босна, които заедно със своите духовници влязоха в радостта на софийския храм, наричан дълго време „Св. Крал“.

С благословението на Българския патриарх Неофит Златоустовата литургия бе възглавена от Негово Преосвещенство Белоградчишки епископ Поликарп, викарий на Софийския митрополит.

Заедно с него съслужиха архимандрит Василий, протосингел на Софийска св. митрополия, архимандрит Васиан, представител на Московския и на цяла Русия патриарх у нас, ставр. ик. Мина Минчев- предстоятел на храма-домакин, голямо множество столични духовници и представители на Сръбската православна църква, сред които бяха йеромонах Серафим, игумен на Суковския манастир „Рождество Богородично“, и йеромонах Мардарий, игумен на Погановския манастир „Св. Йоан Богослов“. Богослужението бе украсено с участието на осем дякони, ръководени от софийския митрополитски протодякон Иван Петков.

За молитвено настроение в храма допринесоха песнопенията изпълнени от катедралния мъжки хор, дирижиран от протопсалт Георги Миков.Трогателно прозвуча Символът на вярата, който едновременно бе изпълнен на български и сръбски език.

С поучително слово, което призова към мир, любов и братолюбие се обърна към стотиците присъстващи еп. Поликарп.

След Литургията започна чинът на тържествено преобличане на мощите. Застанали край раката с мощите на св. Крал, духовенството пееше канона на светеца. Раката с мощите бе отворена и след като свещенството благоговейно ги целуна, те бяха внесени тържествено в светия олтар, а църковното изпълнение пееше: „Свети боговенчани кралю Стефане, моли Бога за нас!”- припева на акатиста на светеца, който се чете в храма всеки вторник през цялата година.

Внасяйки ги в олтара, мощите бяха поставени върху светия престол, за да се извърши преобличането и почистването им.

След като бе сложена нова риза и одежди, духовенството благоговейно се поклони пред светия мъж. Издигнати високо над главите, преоблечени в сини одежди извезани със сърма, светите мощи бяха пренесени и поставени от свещенството отново в дърворезбената рака.

Това е единственият ден в годината, когато мощите се оставят отворени и могат да бъдат целунати от вярващия народ непосредствено, а не през стъкления похлупак.

Коленичил пред св. мощи Негово Преосвещенство еп. Поликарп прочете специална молитва към светеца.

Тържествено, вълнуващо и духовно ободряващо бе изпълнението на чина на преобличането на светите мощи. Народът плачеше и се молеше на светия крал Стефан с надежда за неговото застъпничество и ходатайство пред Бога.

След края на службата владиката раздаде нафора, а храмовите духовници раздадоха по парченце от свалената риза от нетленното тяло на св. крал Стефан, която всяка година след преобличането се нарязва и се раздава на вярващите за радост и духовна утеха.

Св. крал Стефан Милутин е добротворец на Сръбската църква. Той е един от колосите на православието, които са имали светска власт и сила. Царувал е 42 г., като всяка година от царуването си строил по една църква. След една победа, която спечелили сръбските и византийските войски срещу турците в Мала Азия, той построил по един храм в Йерусалим, Цариград и Скопие, съградил по този случай и манастир в Цариград - „Св. архангели Михаил и Гавриил”. Особена грижа благочестивият крал е проявил към Хилендарския манастир в Св. Гора, където е изградил храм и кула за защита на манастира от нападения на разбойници. Според житиеписеца той често, след като се преобличал в обикновени дрехи, излизал нощем от двореца и ходел при бедните, за да им раздава пари и дрехи.

Крал Стефан Урош II Милутин починал на 30 октомври 1321 г. и Църквата скоро го канонизирала за светец. През 1460 г. нетленното му тяло било пренесено в София и положено в старинния храм „Св. Пантелеймон” (на неговото място днес е Богословският факултет), където се съхранявало до 1842 година. За да опазят светите мощи от поругаване при навлизането в София на войските на видинския паша Пазвантоглу, храмовото духовенство ги пренесло в Люлинския манастир „Св. Кирил и Методий” (над кв. "Горна баня"). През 1863 г. ковчегът с мощите е пренесен от там и положен в храм „Св. Неделя”, поради което дълго време храмът бил наричан от софиянци „Св. Крал”.

