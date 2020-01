Три пъти по-висока цена ще плащат потребителите за повикване на такси, ако държавата се съгласи с предложението на бранша. Това обясни в предаването „Важното, казано на глас“ по bTV Радио Емил Игнатов от Националния съюз на таксиметровите превозвачи.

Целта е да се намали броят на хората, които използват услугата за кратки разстояния. Игнатов припомни още, че цените на таксиметровите услуги не са актуализирани от 2012 година.

„За последните 5-6 години потреблението на таксиметрови услуги в София се е увеличило многократно и то след като се увеличи цената на билета за градския транспорт и стана 1,60 лв.“, обясни още Игнатов.

Прогнозата на Националния съюз на таксиметровите превозвачи е, че цената от 0,77 лева за повикване ще скочи на около 2,31 лева. От бранша искат още и малко увеличение на цената за престой.