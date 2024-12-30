Такси се вряза в автобусна спирка в Шумен (СНИМКИ)

Такси спря в автобусна спирка в Шумен заради отнето предимство.

За щастие заради почивния ден по това време е нямало чакащи хора.

И двата автомобила са се движели в една посока, когато таксито е започнало да завива.

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Шофьорът му, 71-годишен мъж, е видял идващия след него автомобил, но е преценил, че ще успее да премине.

Така се стигнало до сблъсъка, при който пострадали няма, освен материални щети по колите и автобусната спирка.

Снимка: Катастрофи и Нарушения в България

Тя е с начупени стъкла и изкъртена в две от основите ѝ, предаде националната телевизия.

От полицията съобщиха, че е образувано досъдебно производство.