Такси се вряза в автобусна спирка в Шумен (СНИМКИ)

Такси спря в автобусна спирка в Шумен заради отнето предимство.
За щастие заради почивния ден по това време е нямало чакащи хора.
И двата автомобила са се движели в една посока, когато таксито е започнало да завива.
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Шофьорът му, 71-годишен мъж, е видял идващия след него автомобил, но е преценил, че ще успее да премине.
Така се стигнало до сблъсъка, при който пострадали няма, освен материални щети по колите и автобусната спирка.
Тя е с начупени стъкла и изкъртена в две от основите ѝ, предаде националната телевизия.
От полицията съобщиха, че е образувано досъдебно производство.
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