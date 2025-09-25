dalivali.bg
София
сега Облачно 16°
07 Облачно 16°
08 Незначителна облачност 16°
09 Разкъсана облачност 17°
10 Разкъсана облачност 19°
Последни
новини
Облачно
Космическо време
България

Студен фронт с дъжд и вятър разваля времето от четвъртък

Обявен е жълт код за силен вятър в някои области

Снимка: Ладислав Цветков

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  06:41 ч. 25.09.2025 г.

От четвъртък, 25 септември, започва захлаждане, което ще донесе вятър и дъжд. Температурите ще се понижат значително.

За части от областите Видин, Монтана, Плевен, Велико Търново, Русе, Силистра, Добрич, Варна, Бургас и Ямбол е обявен жълт код за силен вятър.

В четвъртък облачността ще е разкъсана, предимно значителна с превалявания от дъжд на места в Западна България и в югоизточните райони. По-интензивни ще са валежите след обяд в Рило-Родопската област, където е възможно и да прегърми.

Вятърът от изток-североизток ще се усили, ще бъде умерен и силен и с него ще започне да нахлува студен въздух.

Максималните температури ще са от 20-22 градуса в североизточните райони до около 28-30 градуса в юг-югозападните, за София - около 25 градуса.

Условията за туризъм в планините няма да са подходящи. Времето ще е предимно облачно с превалявания от дъжд в масивите от западната половина на страната. По-интензивни ще са валежите след обяд в Рило-Родопската област, където е възможно и да прегърми.

Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток, по високите части - от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 18 градуса, а на 2000 метра - около 12 градуса.

По Черноморието облачността ще е променлива. Ще духа умерен и силен вятър от североизток. Максималните температури ще са между 21 и 23 градуса, колкото е и температурата на морската вода. Вълнението на морето ще е 3-4 бала.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK

TW FB M
Тагове:
Най-четени
Най-нови
Натали Трифонова стана майка на момченце

Натали Трифонова стана майка на момченце
Огромни пукнатини зейнаха в блок до строящото се метро в кв. „Хаджи Димитър“. Препоръчаха „незабавна евакуация“ (СНИМКИ)

Огромни пукнатини зейнаха в блок до строящото се метро в кв. „Хаджи Димитър“. Препоръчаха „незабавна евакуация“ (СНИМКИ)
След критиките на Тръмп към Европа за руския газ: България обяви край на доставките от Русия до 3 г.

След критиките на Тръмп към Европа за руския газ: България обяви край на доставките от Русия до 3 г.
Доц. Ангел Кунчев: Аз ще се имунизирам срещу грип, но не и срещу COVID

Доц. Ангел Кунчев: Аз ще се имунизирам срещу грип, но не и срещу COVID
Хиляди хора, родени между 1970 г. и 1990 г., може да са заразени с нелечима болест заради присадки

Хиляди хора, родени между 1970 г. и 1990 г., може да са заразени с нелечима болест заради присадки
Тази сутрин
Снимка: Гореща политическа есен: Анализ на доц. Георги Лозанов и Нидал Алгафари
Гореща политическа есен: Анализ на доц. Георги Лозанов и Нидал Алгафари
Снимка: Да преживееш години на -196 градуса: Как замразените ембриони се превръщат в бебета?
Да преживееш години на -196 градуса: Как замразените ембриони се превръщат в бебета?
Снимка: Доц. Ангел Кунчев: Аз ще се имунизирам срещу грип, но не и срещу COVID
Доц. Ангел Кунчев: Аз ще се имунизирам срещу грип, но не и срещу COVID
Лице в лице
Снимка: Новият световен ред: Обрат в позицията на американския президент за Украйна
Новият световен ред: Обрат в позицията на американския президент за Украйна
Снимка: Николай Василев: Първата лъжа е, че българският пенсионен модел трябва да бъде като европейския
Николай Василев: Първата лъжа е, че българският пенсионен модел трябва да бъде като европейския
Снимка: Иван Иванов: Ролята на водоснабдяването и канализацията в държавата се подценява
Иван Иванов: Ролята на водоснабдяването и канализацията в държавата се подценява
Тази събота и неделя
Снимка: Мускули без стероиди
Мускули без стероиди
Снимка: "Д2" се събра в оригиналния си състав и с нова песен
"Д2" се събра в оригиналния си състав и с нова песен
Снимка: Нети и нейната необикновена съдба
Нети и нейната необикновена съдба
120 минути
Снимка: В главната роля: DARA
В главната роля: DARA
Снимка: За държавата с главно "Д"
За държавата с главно "Д"
Снимка: Роуминг: Сергий Плохий
Роуминг: Сергий Плохий