Студен фронт с дъжд и вятър разваля времето от четвъртък

От четвъртък, 25 септември, започва захлаждане, което ще донесе вятър и дъжд. Температурите ще се понижат значително.

За части от областите Видин, Монтана, Плевен, Велико Търново, Русе, Силистра, Добрич, Варна, Бургас и Ямбол е обявен жълт код за силен вятър.

В четвъртък облачността ще е разкъсана, предимно значителна с превалявания от дъжд на места в Западна България и в югоизточните райони. По-интензивни ще са валежите след обяд в Рило-Родопската област, където е възможно и да прегърми.

Вятърът от изток-североизток ще се усили, ще бъде умерен и силен и с него ще започне да нахлува студен въздух.

Максималните температури ще са от 20-22 градуса в североизточните райони до около 28-30 градуса в юг-югозападните, за София - около 25 градуса.

Условията за туризъм в планините няма да са подходящи. Времето ще е предимно облачно с превалявания от дъжд в масивите от западната половина на страната. По-интензивни ще са валежите след обяд в Рило-Родопската област, където е възможно и да прегърми.

Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток, по високите части - от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 18 градуса, а на 2000 метра - около 12 градуса.

По Черноморието облачността ще е променлива. Ще духа умерен и силен вятър от североизток. Максималните температури ще са между 21 и 23 градуса, колкото е и температурата на морската вода. Вълнението на морето ще е 3-4 бала.