Издирва се Николай Николаев Зубарев, на 39 години, който е в неизвестност от 6 февруари по обед, когато е видян в района между булевардите „ Васил Левски“, „Княз Александър Дондуков“ и „Ген. Данаил Николаев“ . Това съобщиха от Пето РУ-СДВР.

Снимка: СДВР

Николай Зубарев е висок около 165 сантиметра, със слабо телосложение, скулесто лице, къса кестенява коса, кафяви очи.

Облечен е в тесни дънки, тъмнокафяво горнище с качулка, с кафеникаво яке тип канадка, с черна вълнена шапка с бели ивици, с множество татуировки.

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Хората, които разпознават търсения, може да съобщят местоположението му на тел. 02 982 59 20 в столичното Пето РУ или на тел. 112.

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