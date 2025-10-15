Столична община подготвя концепция за Транспортен хъб и буферен паркинг в подножието на Витоша. Проектът предвижда подземен паркинг за над 350 автомобила с възможност за поетапно изграждане.
В плана още са включени зелено обществено пространство върху площадка за парапланеризъм, която ще предложи възможност за приземяване на любителите на този спорт, както и инфраструктура за устойчива мобилност – паркинг за велосипеди, електрозарядни станции и пешеходни връзки.
Предвидена е и нова автобусна спирка и обновена пешеходна алея към Драгалевския лифт. От Столична община проучват възможността за преместване на първа спирка на Драгалевски лифт на това място и директна връзка между паркинга и станцията.
Предстои да се премине към следващите стъпки за реализацията на проекта - завършване на регулационния план, изготвяне на транспортна схема и провеждане на архитектурен конкурс.
„Този проект е част от нашата голяма кауза - да върнем Витоша на хората и заедно да я направим достъпна, зелена и жива през всички сезони“, каза кметът на София Васил Терзиев.
