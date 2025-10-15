Столична община подготвя концепция за Транспортен хъб и буферен паркинг в подножието на Витоша. Проектът предвижда подземен паркинг за над 350 автомобила с възможност за поетапно изграждане.

В плана още са включени ⁠зелено обществено пространство върху площадка за парапланеризъм, която ще предложи възможност за приземяване на любителите на този спорт, както и ин⁠фраструктура за устойчива мобилност – паркинг за велосипеди, електрозарядни станции и пешеходни връзки.

Предвидена е и ⁠нова автобусна спирка и обновена пешеходна алея към Драгалевския лифт. От Столична община проучват възможността за преместване на първа спирка на Драгалевски лифт на това място и директна връзка между паркинга и станцията.

Предстои да се премине към следващите стъпки за реализацията на проекта - завършване на регулационния план, изготвяне на транспортна схема и провеждане на архитектурен конкурс.

„Този проект е част от нашата голяма кауза - да върнем Витоша на хората и заедно да я направим достъпна, зелена и жива през всички сезони“, каза кметът на София Васил Терзиев.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK