На 17 септември столицата празнува. С близо 50 събития в целия град и голям концерт с вход свободен пред храм "Свети Александър Невски", ще отбележим Деня на София. Столицата се превръща в град на празника и културата със събитията за всички.

През целия ден хората ще могат да избират между концерти в парковете и градините, включително в метрото, пешеходен маршрут и турове с ретро трамвая и двуетажния автобус Discover Sofia, изложби на открито, творчески ателиета за децата и много други.

Негово Светейшество Българският патриарх Даниил ще оглави тържествена света литургия по повод празника на светите мъченици Вяра, Надежда, Любов и майка им София в старинния храм "Св. София", а след богослужението ще отслужи водосвет по повод празника на столицата на площад "Св. Александър Невски".

В 19 ч. пак пред храма е кулминацията на тържествата. Тогава започва празничният концерт с участието на Хилда Казасян, Михаела Филева, Васил Петров, Орлин Павлов, Гвардейския представителен духов оркестър и много други.

