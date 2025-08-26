dalivali.bg
София
сега Разкъсана облачност 14°
10 Облачно 17°
11 Облачно 19°
12 Облачно 21°
13 Облачно 23°
Последни
новини
Разкъсана облачност
Космическо време
България

"Да живееш с мисълта, че си спасил някого": Донорът със златен медал Стоянка Маркова

За първи път могат да се състезават и трансплантирани, и донори, както и семейства на починали донори

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  09:34 ч. 26.08.2025 г.

Човек, който донесе гордост за България и за мнозина. Човек, който разпространява каузата за донорството - самата тя е донор на своята дъщеря, а в последните дни стана шампион в световните игри по дартс със златен медал - Стоянка Маркова говори пред bTV. 

"Доста сериозна борба си беше. Играхме с 2 австралийки. Първата игра загубих, демотивирах се, но след това се съвзех и ги елиминирах всички", сподели Маркова. 

Игрите са 25-ти подред, провеждат се в Дрезден, Германия, 2700 души от 51 държави. Освен в дисциплината дартс, Маркова участва и с хвърляне на топче, там финишира четвърта. 

Даряването на органи: Предлагат да изразяваме несъгласието си за този акт в декларация

За първи път могат да се състезават и трансплантирани, и донори, както и семейства на починали донори. 

"Наистина срещите са най-важното нещо. Всъщност когато трансплантираните хора отидат на този вид събирания, те са вече победители. Участието и контактите са най-важните. Така хората научават за победите и успехите. Малко се срамуваме, като стане дума за донорството. Там се говори за държавите  - има събитие, на което се обсъжда бройката на донорството и ние се срамуваме", сподели златната медалистка. 

В очакване на трансплантация: Ефективна ли е кампанията за насърчаване на донорството?

На въпроса дали усеща промяна след извършеното донорство, тя заяви, че няма такава: Никаква промяна не усещам. Кръвните ми показатели са в норма, нямам никакви притеснения, мога да спортутвам, пътувам, мога да правя каквото искам. Нямам никаква болка и неразположения. Живееш с мисълта, че си спасил някого - виждаш го как човек разцъфа след трансплантацията.  Тя сподели, че дъщеря й вече мисли за нейно детенце и това е най-голямата й радост - не само е спасила живота на дъщеря си, ами и е помогнала да се създаде нов. 

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK

 

 

TW FB M
Тагове:
Най-четени
Най-нови
Пиян шофьор се вряза в микробус с колата си между Севлиево и Габрово

Пиян шофьор се вряза в микробус с колата си между Севлиево и Габрово
Задържаха учител за педофилия в София

Задържаха учител за педофилия в София
Транспортират от Бургас до „Пирогов“ 4-годишния Марти, ударен от АТВ в „Слънчев бряг“

Транспортират от Бургас до „Пирогов“ 4-годишния Марти, ударен от АТВ в „Слънчев бряг“
„Viele Danke”: Борисов отиде в Германия, за да благодари на „Райнметал“ за инвестицията у нас

„Viele Danke”: Борисов отиде в Германия, за да благодари на „Райнметал“ за инвестицията у нас
"Ако се скъса въжето, ще се приземите в Пазарджик": Разказ за лошо отношение на атракцион в Несебър

"Ако се скъса въжето, ще се приземите в Пазарджик": Разказ за лошо отношение на атракцион в Несебър
Тази сутрин
Снимка: Кризисен щаб търси решение на водната криза в Плевен
Кризисен щаб търси решение на водната криза в Плевен
Снимка: Георги Рачев: Според дългосрочни прогнози есента ще бъде топла и суха
Георги Рачев: Според дългосрочни прогнози есента ще бъде топла и суха
Снимка: От политологията до астрофотографията: Христо Панчугов за снимките на нощното небе
От политологията до астрофотографията: Христо Панчугов за снимките на нощното небе
Лице в лице
Снимка: Профилактика на сърцето: кои са сигналите, на които трябва да обърнем внимание?
Профилактика на сърцето: кои са сигналите, на които трябва да обърнем внимание?
Снимка: Красимир Вълчев: Добавяме повече практически задачи, които ще включват сравнително базови знания от природните науки
Красимир Вълчев: Добавяме повече практически задачи, които ще включват сравнително базови знания от природните науки
Снимка: Малина Крумова за промените в закона за движение по пътищата
Малина Крумова за промените в закона за движение по пътищата
Тази събота и неделя
Снимка: Магията на традициите
Магията на традициите
Снимка: По пътя към наградите "Оскар"
По пътя към наградите "Оскар"
Снимка: Боряна Братоева за предизвикателството "Колко ми даваш?"
Боряна Братоева за предизвикателството "Колко ми даваш?"
120 минути
Снимка: "120 минути" - от 7 септември отново по bTV!
"120 минути" - от 7 септември отново по bTV!
Снимка: В главната роля: д-р Георги Стаменов
В главната роля: д-р Георги Стаменов
Снимка: Анализ: Защо хиляди българи отново излязоха на протест
Анализ: Защо хиляди българи отново излязоха на протест