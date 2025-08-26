"Да живееш с мисълта, че си спасил някого": Донорът със златен медал Стоянка Маркова

Човек, който донесе гордост за България и за мнозина. Човек, който разпространява каузата за донорството - самата тя е донор на своята дъщеря, а в последните дни стана шампион в световните игри по дартс със златен медал - Стоянка Маркова говори пред bTV.

"Доста сериозна борба си беше. Играхме с 2 австралийки. Първата игра загубих, демотивирах се, но след това се съвзех и ги елиминирах всички", сподели Маркова.

Игрите са 25-ти подред, провеждат се в Дрезден, Германия, 2700 души от 51 държави. Освен в дисциплината дартс, Маркова участва и с хвърляне на топче, там финишира четвърта.

За първи път могат да се състезават и трансплантирани, и донори, както и семейства на починали донори.

"Наистина срещите са най-важното нещо. Всъщност когато трансплантираните хора отидат на този вид събирания, те са вече победители. Участието и контактите са най-важните. Така хората научават за победите и успехите. Малко се срамуваме, като стане дума за донорството. Там се говори за държавите - има събитие, на което се обсъжда бройката на донорството и ние се срамуваме", сподели златната медалистка.

На въпроса дали усеща промяна след извършеното донорство, тя заяви, че няма такава: Никаква промяна не усещам. Кръвните ми показатели са в норма, нямам никакви притеснения, мога да спортутвам, пътувам, мога да правя каквото искам. Нямам никаква болка и неразположения. Живееш с мисълта, че си спасил някого - виждаш го как човек разцъфа след трансплантацията. Тя сподели, че дъщеря й вече мисли за нейно детенце и това е най-голямата й радост - не само е спасила живота на дъщеря си, ами и е помогнала да се създаде нов.